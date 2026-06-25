SMHI höjer värmevarning från gul till orange

En termometer i Malmö visar 34 grader under en värmebölja 2018.

På torsdagsförmiddagen höjde SMHI sin varning för höga temperaturer i södra Sverige från gul till orange. Den orangea varningen gäller delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne.

Enligt SMHI väntas värmen stiga till minst 33 grader under dagtid fredag–måndag. I exempelvis småländska Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag.

SMHI har också flaggat för att det svenska värmerekordet på 38 grader kan komma att slås i östra Skåne.

Allmänheten uppmanas att dricka mycket vatten och vara ”uppmärksam på kroppens signaler”. Dessutom skriver man att värmen kan orsaka förseningar i tågtrafiken i och med att värmen kan påverka tågrälsen.