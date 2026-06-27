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Akrivbild. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

SMHI: Lördagen kan bli årets hittills varmaste dag

Av Hannah Gustafsson
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Lördagen kan bli årets hittills varmaste dag, skriver SMHI på X.

Delar av Blekinge, Kalmar och Kronoberg har orange varningar för höga temperaturer, något som ser ut att hålla i sig fram till på måndag.

I sydöstra Götaland kan det bli upp mot 37 grader på sina ställen.

Även Jönköping, Växjö och Linköping berörs av en gul värmevarning, samtidigt som åska drar in över norra Götaland.

Det råder också brandrisk i hela södra Sverige.

Över norra Sverige ser det lugnare ut med normala sommartemperaturer, skriver SMHI.

SMHI på X
x.com
Kan bli 35 grader i Malmö
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