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Arkivbild. (Magnus Grimstedt/TT)
Sommarvädret

SMHI utökar vädervarningen i södra Sverige

Av Hannah Gustafsson
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SMHI utökar sin vädervarning för åska, så att den nu sträcker sig längs hela sydostkusten, skriver Aftonbladet.

Under måndagen råder nu också en gul varning över norra Sverige för skyfallsliknande regn och åska.

I delar av Lappland gäller varningen från klockan 12.00 på dagen till 23.00 på kvällen.

I delar av Jämtland, Ångermanland och Södra Lappland gäller varningen redan klockan 09.00 fram till 18.00.

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