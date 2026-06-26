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Räddningstjänsten på plats vid en brand i en stubbåker i utkanten av Malmö i augusti förra året. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

SMHI varnar: Extremt stor brandrisk i södra Sverige

Av Tor Gasslander
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Det råder extremt stor brandrisk i stora delar av Sverige under fredagen, enligt SMHI.

Myndighetens varning omfattar i stort sett hela södra Sverige upp till mellersta Dalarna, och gäller fram till lördagen.

SMHI varnar samtidigt också för vattenbrist och fortsatt mycket höga temperaturer.

Myndigheten uppmanar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner
TT
SMHI:s varningskarta
www.smhi.se
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