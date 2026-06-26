SMHI varnar: Extremt stor brandrisk i södra Sverige

(Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)

Räddningstjänsten på plats vid en brand i en stubbåker i utkanten av Malmö i augusti förra året.

Det råder extremt stor brandrisk i stora delar av Sverige under fredagen, enligt SMHI.

Myndighetens varning omfattar i stort sett hela södra Sverige upp till mellersta Dalarna, och gäller fram till lördagen.

SMHI varnar samtidigt också för vattenbrist och fortsatt mycket höga temperaturer.