SMHI varnar: Extremt stor brandrisk i södra Sverige
Det råder extremt stor brandrisk i stora delar av Sverige under fredagen, enligt SMHI.
Myndighetens varning omfattar i stort sett hela södra Sverige upp till mellersta Dalarna, och gäller fram till lördagen.
SMHI varnar samtidigt också för vattenbrist och fortsatt mycket höga temperaturer.
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