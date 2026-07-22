Soft airguns förbjuds på Närcon – skapar oro

I år är det förbjudet att ta med sig soft airguns till konventet Närcon i Linköping, rapporterar Corren.

Evenemanget lockar tusentals besökare från hela landet, som bland annat klär ut sig till sina favoritkaraktärer från film och tv-spel. Med en del kostymer tillkommer vapen av olika slag, vilket har lett till ett flertal larm till polisen genom åren. Det har också skapat oro bland en del besökare.

– Vår läsning är att 99 procent av dem vi hade problem med var airsoft och att förbjuda airsoft är en tydlig regel. Så vi prövar såhär nu i år, säger David Fallgren, trygghetsansvarig för festivalen.

Alla vapenattrapper är inte förbjudna, utan Fallgren tror att det behövs en balans mellan trygghet och folks kreativitet.