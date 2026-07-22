Soft airguns förbjuds på Närcon – skapar oro
I år är det förbjudet att ta med sig soft airguns till konventet Närcon i Linköping, rapporterar Corren.
Evenemanget lockar tusentals besökare från hela landet, som bland annat klär ut sig till sina favoritkaraktärer från film och tv-spel. Med en del kostymer tillkommer vapen av olika slag, vilket har lett till ett flertal larm till polisen genom åren. Det har också skapat oro bland en del besökare.
– Vår läsning är att 99 procent av dem vi hade problem med var airsoft och att förbjuda airsoft är en tydlig regel. Så vi prövar såhär nu i år, säger David Fallgren, trygghetsansvarig för festivalen.
Alla vapenattrapper är inte förbjudna, utan Fallgren tror att det behövs en balans mellan trygghet och folks kreativitet.
bakgrund
Närcon
Wikipedia (en)
Närcon (formally written as NärCon) is a combined gaming and anime convention which is arranged twice per year in Linköping, Sweden by NärCon Eventbyrå AB. It is the largest event of its kind in Scandinavia. The main event (NärCon Sommar, summer) usually starts at the end of July and offers activities such as concerts, board games, card games and roleplaying activities. Additionally, there are rooms dedicated for computer and console gaming. Competitive e-sports and cosplay tournaments are also arranged.
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