Sökinsatsen efter mamma och dotter pausades i natt – svårt väder och mörker

Sökinsatsen efter de två personer som saknas till havs utanför Tjörn pausades under natten efter nästan fem timmars sökande. Det uppger Sjöfartsverket för GP vid 02.40.

Blåst och kraftigt regn har försvårat insatsen.

– Vi har gått på med allt vi har och inte sparat på någonting. Nu kan vi inte göra någonting mer under rådande väderlek och mörker, säger Niclas Härenstam på Sjöfartsverkets presstjänst.

När det ljusnar ska en helikopter fortsätta sökandet, rapporterar SVT Nyheter Väst.

De saknade är en kvinna och hennes dotter, enligt Aftonbladet. Pappan och sonen har räddats ur vattnet. Enligt polisen rör det sig om ”yngre barn”.

Motorbåten som personerna satt i tros ha kolliderat med ett handelsfartyg vid 22-tiden på tisdagen.