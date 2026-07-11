”Solomaxxing” är sommarens trend – men experterna är tveksamma
Att vara singel har blivit något att visa upp snarare än att förklara bort. Men bakom sommarens solomaxxing-trend väcks en större fråga: handlar den om frihet – eller om att slippa krav?
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