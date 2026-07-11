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”Solomaxxing” är sommarens trend – men experterna är tveksamma

Äta middag är en av många saker som solomaxarna gör på egen hand. (Shutterstock)

Att vara singel har blivit något att visa upp snarare än att förklara bort. Men bakom sommarens solomaxxing-trend väcks en större fråga: handlar den om frihet – eller om att slippa krav?

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