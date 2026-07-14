Sommarpost från världens alla hörn – läs rapporterna från Omnis korrar
Ta del av rapporter från Tokyo, Bagdad, Berlin och Rom. Omnis korrespondenter har koll på nyheterna och snackisarna ute i världen som du inte får missa. Exklusivt i sommar för dig med Omni Mer.
Med vårt sommarerbjudande får du Omni Mer i 2 månader för bara 9 kronor.
I medlemskapet ingår alla förklarande och fördjupande texter från Omni Mer, massor av utvald internationell läsning och annat exklusivt innehåll. Dessutom låser Omni Mer upp betalväggarna till många av de originalkällor som vi länkar till i Omni. I erbjudandet ingår dessutom annonsfri läsning i Omni och ett extra konto att dela utan extra kostnad.
Ingen bindningstid under erbjudandeperioden.
Glad sommar önskar vi på Omni!
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen