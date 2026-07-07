Sommarvärmen kommer tillbaka – 25 grader väntar
Några dagar till med skakigt väder – sedan vänder det och blir sommar och sol igen. Så ser prognosen för den närmaste tiden ut, rapporterar Aftonbladet.
Under torsdagen smyger sig värmen in i söder och de följande dagarna tar den sig allt längre norrut. Till helgen kan det bli 25 grader varmt även i delar av Norrland. Värmen håller i sig en bit in i nästa vecka.
— Det kommer nog vara dagar då det passerar någon regnskur, men det blir stabilare än det varit under veckan. Högtrycket dikterar, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.
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