Sommarvärmen kommer tillbaka – 25 grader väntar

Några dagar till med skakigt väder – sedan vänder det och blir sommar och sol igen. Så ser prognosen för den närmaste tiden ut, rapporterar Aftonbladet.

Under torsdagen smyger sig värmen in i söder och de följande dagarna tar den sig allt längre norrut. Till helgen kan det bli 25 grader varmt även i delar av Norrland. Värmen håller i sig en bit in i nästa vecka.

— Det kommer nog vara dagar då det passerar någon regnskur, men det blir stabilare än det varit under veckan. Högtrycket dikterar, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.