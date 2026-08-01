”Sopranos”-skådespelaren Vincent Pastore är död
Skådespelaren Vincent Pastore är död, rapporterar Variety. Han blev 80 år.
Han är mest känd för rollen som Salvatore ”Big Pussy” Bonpensiero i den ikoniska maffiaserien ”The Sopranos”. Han hade också en rad andra film- och tv-roller, inte sällan maffiarelaterade.
Pastore hittades död i sitt hem i New York av en granne efter att ha varit onåbar i tre dagar. Dödsorsaken är okänd.
bakgrund
Vincent Pastore
Wikipedia (en)
Vincent Pastore (; July 14, 1946 – c. August 1, 2026) was an American actor. Often cast as a mafioso, he is best known for his portrayal of Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero on the HBO series The Sopranos. He also made notable appearances in the HBO film Gotti (1996), Shark Tale (2004) and Revolver (2005).
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