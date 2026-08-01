ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Vincent Pastore. (Charles Sykes / AP)
Nöje & kultur

”Sopranos”-skådespelaren Vincent Pastore är död

Av Joel Malmén
Publicerad:

Skådespelaren Vincent Pastore är död, rapporterar Variety. Han blev 80 år.

Han är mest känd för rollen som Salvatore ”Big Pussy” Bonpensiero i den ikoniska maffiaserien ”The Sopranos”. Han hade också en rad andra film- och tv-roller, inte sällan maffiarelaterade.

Pastore hittades död i sitt hem i New York av en granne efter att ha varit onåbar i tre dagar. Dödsorsaken är okänd.

Var också med i en rad realityprogram
deadline.com
Spelade Tony Sopranos bäste vän
TT
bakgrund
 
Vincent Pastore
Wikipedia (en)
Vincent Pastore (; July 14, 1946 – c. August 1, 2026) was an American actor. Often cast as a mafioso, he is best known for his portrayal of Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero on the HBO series The Sopranos. He also made notable appearances in the HBO film Gotti (1996), Shark Tale (2004) and Revolver (2005).
Annons
Euroflorist Summer Sale: upp till 40% på utvalda buketter, leverans samma dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen