”Sopranos”-skådespelaren Vincent Pastore är död

Skådespelaren Vincent Pastore är död, rapporterar Variety. Han blev 80 år.

Han är mest känd för rollen som Salvatore ”Big Pussy” Bonpensiero i den ikoniska maffiaserien ”The Sopranos”. Han hade också en rad andra film- och tv-roller, inte sällan maffiarelaterade.

Pastore hittades död i sitt hem i New York av en granne efter att ha varit onåbar i tre dagar. Dödsorsaken är okänd.