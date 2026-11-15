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George Soros, ursprungligen György Schwartz, född 12 augusti 1930 i Budapest i Ungern, är en amerikansk finansman, valutaspekulant, ekonomisk och filosofisk debattör samt filantrop.
Soros har ägnat sig åt en omfattande spekulationsverksamhet, mot bland annat Storbritanniens och Sveriges ekonomier kring 1992 och mot Thailands och Malaysias ekonomier vid Asienkrisen 1997. Det finns de som hävdar att Soros och andra valutaspekulanters agerande var med och bidrog till ekonomiska kriser och sänkt levnadsstandard i dessa stater. Soros är för globalisering, marknadsekonomi, demokrati, globala institutioner och generös flyktingpolitik. Han vill dock ha regleringar av marknadsekonomin, inklusive den finanskapitalism han själv verkar inom.
Soros har även donerat stora summor till olika filantropiska ändamål och till en lång rad organisationer. Det omfattande ekonomiska stödet till organisationer och nätverk runt om i världen, inklusive press och media, har av hans meningsmotståndare uppfattats som kontroversiellt. Han har engagerat sig i de amerikanska presidentvalsrörelserna och skänkt stora summor till Demokraterna och dem närstående organisationer. Han är även starkt kritisk till Vladimir Putin i Ryssland, Duterte i Filippinerna, Viktor Orbán i Ungern och andra auktoritära och nationalistiska politiska ledare och regimer. Genom sina organisationer försöker han påverka en lång rad länder, mot det han kallar för det öppna samhället.
Soros har förekommit på Forbes lista över världens rikaste personer.
I maj 2025 hade han en nettoförmögenhet på 7,2 miljarder USD samtidigt som han också donerat mer än 32 miljarder dollar till Open Society Foundations.