Det ungerska universitetet CEU, som flyttade sin verksamhet från Budapest efter påtryckningar från Viktor Orbáns regering, överväger att återvända till huvudstaden, rapporterar The Guardian.

CEU grundades av den ungersk-amerikanske finansmannen och filantropen George Soros 1991 och lämnade Budapest för Wien 2019 efter att nya regler satte stopp för undervisningen.

Ungerns nya regering, under ledning av Péter Magyar, har lovat att återställa den akademiska friheten i landet. CEU:s rektor Carsten Q Schneider säger att det är symboliskt viktigt att universitetet finns i Budapest men att dess öde också beror på ”välvilja och finansiering” oberoende av den ungerska regeringen.