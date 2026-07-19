Spökberyktade sanatoriet i Sandträsk blir dokumentär

Det omtalade sanatoriet i Sandträsk utanför Boden ska få en dokumentär, skriver P4 Norrbotten.

Fastigheten byggdes under 1900-talet för att vårda tuberkulossjuka. 26 000 patienter gick in genom dörrarna, men fler än hälften lämnade aldrig.

På senare år har byggnaden blivit känd inom spök-kretsar eftersom den anses vara hemsökt. Bland annat har det utretts av spökjägarna Laxton tillsammans med profilerna Joakim och Jonna Lundell, men även influeraren Emil Hansius har övernattat i byggnaden.

Regissören Tamara Sushkot säger att hon tycker att det inte finns någon riktig dokumentär på ämnet i dag.

– Några typ spökhistorier, reportage och korta filmer. Men inget med ett sånt djup som handlar om själva historien om sanatoriet och folkets kamp mot tbc, säger hon till radion.