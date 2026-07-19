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Sanatoriet i Sandträsk. (Google maps)
Nöje & kultur

Spökberyktade sanatoriet i Sandträsk blir dokumentär

Av Hannah Gustafsson
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Det omtalade sanatoriet i Sandträsk utanför Boden ska få en dokumentär, skriver P4 Norrbotten.

Fastigheten byggdes under 1900-talet för att vårda tuberkulossjuka. 26 000 patienter gick in genom dörrarna, men fler än hälften lämnade aldrig.

På senare år har byggnaden blivit känd inom spök-kretsar eftersom den anses vara hemsökt. Bland annat har det utretts av spökjägarna Laxton tillsammans med profilerna Joakim och Jonna Lundell, men även influeraren Emil Hansius har övernattat i byggnaden.

Regissören Tamara Sushkot säger att hon tycker att det inte finns någon riktig dokumentär på ämnet i dag.

– Några typ spökhistorier, reportage och korta filmer. Men inget med ett sånt djup som handlar om själva historien om sanatoriet och folkets kamp mot tbc, säger hon till radion.

Filmen kommer byggas på intervjuer och arkivmaterial
radio+text · Sveriges Radio
Allan Wonkavaara slutar som guide på sanatoriet efter 15 år (27 juli 2025)
radio+text · Sveriges Radio
Wonkavaara: ”Ibland känns det som om någon går förbi mig i korridoren” (6 november 2021)
www.nsd.se  · Ofta betalvägg
En flicka ska ha bränts hel efter att ha dött i tuberkulos (12 juli 2021)
tv+text · Sveriges Television
bakgrund
 
Sandträsk sanatorium
Wikipedia (sv)
Sandträsk sanatorium var ett sanatorium (1931−1964 Norrbottens läns centralsanatorium) i Sandträskgården på andra sidan sjön Sandträsket från byn Sandträsk i Edefors socken i Norrbottens län. Den 18 april 1887 köpte överste Carl Otto Bergman en egendom i Sandträsk och anlade ett jordbruk med en ståtlig herrgårdsbyggnad enligt Carl Östermans ritningar. Som mest hade Bergman 80 fjällkor och 14 hästar på gården. Efter Bergmans död köpte landstinget egendomen 1908 för att använda den som sanatorium, vilket invigdes den 14 september 1913. Detta sanatorium hade plats för 88 patienter, vilka framför allt vårdades i en nybyggd byggnad som kallades stora paviljongen eller Torpet. Sanatoriet bedömdes vara för litet och uppfyllde inte landstingets krav, och 1927 fattades ett beslut om anläggandet av ett centralsanatorium i Sandträsk. Det moderna Norrbottens läns centralsanatorium stod färdigt 1931 (arkitekt: Gustaf Birch-Lindgren) och hade 345 vårdplatser. Dessutom fanns under andra världskriget en så kallad E-paviljong med 44 platser för flyktingar. Sanatoriet hade 389 platser på 1950-talet. Sanatorieverksamheten upphörde 1964 och dess verksamhet överfördes till länssjukhuset i Boden. Byggnaden blev då ett vårdhem för utvecklingsstörda fram till och med hösten 1982. Två år senare öppnades ett rehabiliteringscenter med 33 platser. Denna verksamhet flyttades till Boden våren 2003 och sanatoriebyggnaden såldes till privata intressenter, med den norske finansmannen Ivar Davidsen som finansiär. När den utlovade finansieringen uteblev köptes fastigheten av ett företag ägt av Stefan Mårtensson. Nuvarande ägare är Gurkirpal Singh, som via sitt bolag Indus AS köpte fastigheten 2008 av konkursförvaltaren. Del 2 i säsong 2 (2009) av SVT-serien Hemliga svenska rum handlade om sanatoriet i Sandträsk.
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