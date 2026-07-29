Spotify köper privatjet – för en halv miljard
Den svenska streamingjätten Spotify har investerat drygt en halv miljard kronor i ett privatjet, som vissa utvalda toppchefer får använda. Det skriver Breakit.
Det handlar om en fabriksny Bombardier Global 6500 som levererades till Spotify i somras. Flygplansmodellen ska kunna korsa kontinenter utan att behöva mellanlanda och kan ta runt 15 passagerare.
Investeringen äventyrar inte Spotifys finansiella välmående, konstaterar sajten. Bolaget gjorde en rörelsevinst på 715 miljoner euro, nästan 8 miljarder kronor, under det första kvartalet i år.
bakgrund
Bombardier Global Express
Wikipedia (sv)
Bombardier Global Express är en ultra long range affärs- och VIP-höghastighetsjet som också har modifierats för militära uppdrag. Utvecklingen av typen påbörjades av Bombardier 1991 och flygplanet lanserades officiellt 1993. Den första flygningen skedde den 13 oktober, 1996.
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