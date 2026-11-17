”Star wars”-skådisen Tina Simmons död
Den brittiska skådespelaren Tina Simmons är död, rapporterar The Independent. Under sin 60 år långa karriär medverkade Simmons i över 300 produktioner, bland annat i storfilmer som ”Star wars: Jedins återkomst” och ”James Bond”.
Simmons hittades hon död i sin lägenhet i söndags. Hennes exakta ålder var inte känd.
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