Den brittiska skådespelaren Tina Simmons är död, rapporterar The Independent. Under sin 60 år långa karriär medverkade Simmons i över 300 produktioner, bland annat i storfilmer som ”Star wars: Jedins återkomst” och ”James Bond”.

Simmons hittades hon död i sin lägenhet i söndags. Hennes exakta ålder var inte känd.