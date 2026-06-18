Steven Spielberg bekräftar: ”ET var lite fuktig”
Regissören Steven Spielberg har för första gången besvarat en fråga om sin succéfilm ”ET” som tydligen hemsökt internet i decennier, skriver flera medier.
Är den rörande rymdvarelsen ET slemmig eller torr?
– ET var lite fuktig men aldrig slemmig, säger regissören i ett intervjuklipp från New York Times.
Han förtydligar att ET dock torkade ut när han blev sjuk i andra halvan av filmen.
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