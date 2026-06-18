Steven Spielberg bekräftar: ”ET var lite fuktig”

Barn petar på en vaxdocka av ET på en utställning på Madame Tussauds i Los Angeles. Arkivbild.

Regissören Steven Spielberg har för första gången besvarat en fråga om sin succéfilm ”ET” som tydligen hemsökt internet i decennier, skriver flera medier.

Är den rörande rymdvarelsen ET slemmig eller torr?

– ET var lite fuktig men aldrig slemmig, säger regissören i ett intervjuklipp från New York Times.

Han förtydligar att ET dock torkade ut när han blev sjuk i andra halvan av filmen.