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Barn petar på en vaxdocka av ET på en utställning på Madame Tussauds i Los Angeles. Arkivbild. (Nick Ut / AP)
Nöje & kultur

Steven Spielberg bekräftar: ”ET var lite fuktig”

Av Tor Gasslander
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Regissören Steven Spielberg har för första gången besvarat en fråga om sin succéfilm ”ET” som tydligen hemsökt internet i decennier, skriver flera medier.

Är den rörande rymdvarelsen ET slemmig eller torr?

– ET var lite fuktig men aldrig slemmig, säger regissören i ett intervjuklipp från New York Times.

Han förtydligar att ET dock torkade ut när han blev sjuk i andra halvan av filmen.

New York Times på Instagram
www.instagram.com
Stuart Heritage: Frågan är medvetet korkad
krönika · www.theguardian.com
New York Times publicerade också nyligen ett längre porträtt av regissören – där är frågan inte med (7 juni)
NY Times  · Ofta betalvägg
ET:s sida på IMDB
bakgrund · IMDB
Google Trends gör inte gällande att intresset för frågan varit direkt massivt de senaste fem åren
grafik · trends.google.com
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