Den svenska anfallsstjärnan Stina Blackstenius saknas i förbundskapten Tony Gustavssons trupp till fotbollsdamernas VM-playoff mot Skottland. Arsenalspelaren gjorde tre mål i dubbelmötet mot Litauen i den förra kvalrundan, men ersätts nu av Liverpoolanfallaren Cornelia Kapocs

Dubbelmötet med Skottland spelas i början av december, och vinnaren säkrar en biljett till världsmästerskapet i Brasilien nästa sommar. Den andra och avgörande matchen spelas på 3 arena i Stockholm.

– Det är få saker som känns så mäktiga som att få chansen att spela en direkt avgörande match på hemmaplan, säger Gustavsson i ett uttalande.