Stina Blackstenius saknas i Sveriges VM-kvaltrupp
Den svenska anfallsstjärnan Stina Blackstenius saknas i förbundskapten Tony Gustavssons trupp till fotbollsdamernas VM-playoff mot Skottland. Arsenalspelaren gjorde tre mål i dubbelmötet mot Litauen i den förra kvalrundan, men ersätts nu av Liverpoolanfallaren Cornelia Kapocs
Dubbelmötet med Skottland spelas i början av december, och vinnaren säkrar en biljett till världsmästerskapet i Brasilien nästa sommar. Den andra och avgörande matchen spelas på 3 arena i Stockholm.
– Det är få saker som känns så mäktiga som att få chansen att spela en direkt avgörande match på hemmaplan, säger Gustavsson i ett uttalande.
Sveriges trupp till VM-playoff
Målvakter: Moa Edrud, Jennifer Falk, Zecira Musovic.
Försvarare: Bella Andersson, Alice Bergström, Nathalie Björn, Smilla Holmberg, Amanda Ilestedt, Elma Junttila Nelhage, Amanda Nildén, Anna Sandberg.
Mittfältare/anfallare: Filippa Angeldahl, Anna Anvegård, Hanna Bennison, Evelyn Ijeh, Monica Jusu Bah, Rosa Kafaji, Cornelia Kapocs, Hanna Lundkvist, Beata Olsson, Felicia Schröder, Matilda Vinberg, Julia Zigiotti Olme