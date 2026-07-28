Stor bröt mot SVT:s regler – ropade ”free Palestine”

Stor och Anna Carolina uppträdde under Allsång på Skansen.

Rapartisten Stor bröt mot SVT:s regler när han ropade ”free Palestine” under ”Allsång på Skansen” förra tisdagen. Det skriver Kvartal.

Henrik Stockare, exekutiv producent, säger att infallet var spontant och ”olyckligt” eftersom de ville hålla programmet fritt från politiska uttalanden.

Han berättar att SVT fått ta emot arga mejl efter att klippet spridits på sociala medier.

– Det är helt galna mejl som riktas mot mig och programmet, säger han, men menar att det inte är konstigt i och med att frågan är infekterad.