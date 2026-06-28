Stor risk för gräspollen i stora delar av Sverige

Det är mycket höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige just nu.

Det råder just nu varning för höga eller mycket höga halter av gräspollen i nästan hela Sverige. På Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten står det att personer i hela Götaland, hela Svealand och Norrlands kustland riskerar att känna av de höga halterna.

Varmt väder och blomning av högvuxet ängsgräs ligger bakom de höga halterna.

De höga halterna väntas vara kvar både under söndagen och måndagen.