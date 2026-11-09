I veckan slår vintervädret till på allvar, rapporterar TV4 Nyheterna. På tisdagskvällen drar snöväder in över Dalarna, Härjedalen och Jämtland, och på torsdagen och fredagen brer det ut sig över landet.

– På fredag verkar det mer eller mindre bli snö på marken i större delen av hela landet, säger TV4:s metorolog Ulrika Elvgren.

De största snömängderna väntas över Norrlandskusten, mellersta Norrland och östra Svealand, inklusive delar av Stockholmsområdet. Flera decimeter kan falla lokalt, vilket ger risk för trafikproblem.

Elvgren rekommenderar att byta till vinterdäck, följa väderläget och inte ge sig ut om man inte måste.