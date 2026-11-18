Nya "GTA"-spelet • Omni förklarar
Störst inom all underhållning någonsin? ”GTA VI” i elva punkter
Efter 13 långa år kommer nya ”GTA” och kritikerna är lyriska. ”Grand Theft Auto VI” kommer att påverka vår samtid under en lång tid.
Omni går igenom spelseriens lockelse, betydelse, musik och breda popularitet i elva punkter.
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