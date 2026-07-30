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Yaya Touré i City-tröjan 2014. (Jon Super / Ap)
Champions League 26/27

Strandvallen får finbesök – Mjällby ska möta Yaya Touré

Av Patrik Dahlin
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Den ivorianske tidigare världsstjärnan Yaya Touré, med flera ligatitlar och en Champions League-titel på sitt cv, kommer till Hällevik i sommar. Det står klart efter att Blekingelaget Mjällby lottats att möta Slovan Bratislava i Champions League-kvalet.

Det slovakiska laget tränas av Touré, som tog över ledarskapet så sent som i juni.

Matchen spelas 3 augusti, följt av returmöte i Slovakien en vecka senare.

Vann titlar med både Manchester City och Barcelona
www.fotbollskanalen.se
Avancemanget från första kvalrundan gör att Mjällby som sämst får spela i Conference League
Sveriges Television
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