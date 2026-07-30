Strandvallen får finbesök – Mjällby ska möta Yaya Touré

Den ivorianske tidigare världsstjärnan Yaya Touré, med flera ligatitlar och en Champions League-titel på sitt cv, kommer till Hällevik i sommar. Det står klart efter att Blekingelaget Mjällby lottats att möta Slovan Bratislava i Champions League-kvalet.

Det slovakiska laget tränas av Touré, som tog över ledarskapet så sent som i juni.

Matchen spelas 3 augusti, följt av returmöte i Slovakien en vecka senare.