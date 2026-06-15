Strateger ser köpläge i fredsrallyt: Betydelsefullt

Fredsavtalet kan bli början på en trend med sjunkande räntor och generera nya börsvinnare. Det säger Danske Banks aktiestrateg Molly Guggenheimer till Affärsvärlden.

Lägre energipriser och inflation väntas gynna bland annat fastighetsbolag och så kallade serieförvärvare, resonerar hon. Även medtech och dagligvarubolag kan bli vinnare, uppger Guggenheimer som lyfter fram Essity och AAK.

– För börsen som helhet är inte fredsavtalet jätteviktigt, men för vissa sektorer är det väldigt betydelsefullt, säger hon.

SEB:s aktiestrateg Stefan Cederberg pekar i stället åt konjunkturkänsliga bolag och lyfter fram den svenska lastbilsjätten Volvo.

– Ett lägre oljepris blir direkt positivt för deras kunder, säger han till EFN.