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Arkivbild: Laboratoriet på Fertilitetskliniken vid Gärdet där äggfrysning genomförs. (NORA LOREK / TT)
Den ofrivilliga barnlösheten

Studie: Ingen effekt för flera av tilläggen vid ivf

Av Tomas Ekelund
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Flera så kallade tilläggsbehandlingar vid ofrivillig barnlöshet saknar helt effekt, enligt en studie i The Lancet. Det rapporterar DN.

Det handlar bland annat om ”embryoklister” och genetisk testning av embryon – metoder som kan kosta tiotusentals kronor på ivf-kliniker. Exakt hur vanliga behandlingarna är i Sverige är dock oklart.

Christina Bergh, professor i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet, har tagit del av studien och är kritisk.

– Behandlingarna erbjuds till patienter som har försökt få barn länge och är beredda att göra i stort sett allting för att bli gravida, säger hon till tidningen.

Sammanlagt undersöktes effekten hos tio tilläggsbehandlingar. Endast en metod, skrapning av livmoderslemhinnan, ökade sannolikheten för barn.

Läs studien här – en metaanalys av 85 ivf-studier
www.thelancet.com
I fem fall saknas stöd för metodens effekt
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Den ofrivilliga barnlöshetenGöteborgs universitetForskning & vetenskap