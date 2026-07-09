Studie: Ingen effekt för flera av tilläggen vid ivf

Arkivbild: Laboratoriet på Fertilitetskliniken vid Gärdet där äggfrysning genomförs.

Flera så kallade tilläggsbehandlingar vid ofrivillig barnlöshet saknar helt effekt, enligt en studie i The Lancet. Det rapporterar DN.

Det handlar bland annat om ”embryoklister” och genetisk testning av embryon – metoder som kan kosta tiotusentals kronor på ivf-kliniker. Exakt hur vanliga behandlingarna är i Sverige är dock oklart.

Christina Bergh, professor i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet, har tagit del av studien och är kritisk.

– Behandlingarna erbjuds till patienter som har försökt få barn länge och är beredda att göra i stort sett allting för att bli gravida, säger hon till tidningen.

Sammanlagt undersöktes effekten hos tio tilläggsbehandlingar. Endast en metod, skrapning av livmoderslemhinnan, ökade sannolikheten för barn.