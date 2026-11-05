Stulna föremål skickas hem till Nigeria och Bolivia
Flera stulna föremål som funnits i svenska museers samlingar är nu på väg hem igen, rapporterar TT.
Det rör dels 77 föremål från Kallawayafolket, däribland en mänsklig kvarleva, som funnits i Sverige sedan 1970. Föremålen fördes olagligt ut ur Bolivia och köptes av den dåvarande chefen för Etnografiska museet i Göteborg.
39 föremål från dåvarande Benin ska även återbördas till Nigeria. Sverige får dock låna sex av dem i tio år. I slutet av 1800-talet stal brittiska styrkor tusentals föremål från edofolket och flera av dem införskaffades av dåvarande Etnografiska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
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