Svårtippat Augustpris delas ut – kritiker oense
I kväll klockan 17 presenteras årets Augustpristagare. De skönlitterära verken på nomineringslistan beskrivs som finlitterära och ovanligt svårtippade, skriver TT.
Expressens kulturchef Victor Malm tror mest på Klas Östergrens ”Inkokt ruda” och Karolina Ramqvists ”Nattsäsong”, medan GP:s kritiker Jenny Högström har Ingela Strandbergs diktsamling ”Under sjöarna” som sitt förstahandsval.
Victor Malms personliga favorit är dock ”Adrian” av Maxim Grigoriev, som han beskriver som ”en ovanligt bra svensk roman”.
– Det är en så precist observerad och precist skriven roman att man ofta häpnar över hur bra meningarna är. Man ser världen på nytt när man läser dem, han upptäcker världen åt en, säger Malm.
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