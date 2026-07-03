Svensk skådespelare död – känd från ”Mad Max 2”
Den svenske skådespelaren och tyngdlyftaren Kjell Nilsson är död, rapporterar TMZ. Han blev 76 år och dog efter fyra års kamp mot njursjukdom.
Nilsson är främst känd för rollen som den maskerade antagonisten Lord Humungus i den australiska actionklassikern ”Mad Max 2: The road warrior” från 1981.
bakgrund
Kjell Nilsson
Wikipedia (en)
Kjell Nilsson (19 December 1949 - 2 July 2026) was a Swedish olympic-class weight lifter and actor. His best known role was his 1981 portrayal of "Lord Humungus", the leader of the marauding wasteland gang in Mad Max 2.
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