Svenska fjällen allt mindre skräpiga: ”Fler har förstått”

Mängden skräp utmed vandringslederna i de svenska fjällen har minskat kraftigt de senaste åren, skriver Svenska turistföreningen i ett pressmeddelande (STF).

– Allt fler har förstått att skräpet måste följa med ner från fjället. Det är en positiv utveckling, säger Josefin Carlring, vd på Håll Sverige Rent, som kartlagt skräpet åt STF.

Sedan 2020 har den totala mängden skräp minskat med 65 procent. Särskilt positiv är utvecklingen när det gäller toalettpapper, som gått från att vara ett av de tre vanligaste skräpen till att inte längre finnas med på topp tio.

Högst upp på skräptoppen finns snus som står för 25 procent av allt som hittas utmed lederna