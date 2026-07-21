Svenska singlar ger dejtingappar bottenbetyg

Svenska singlar har inget vidare högt förtroende för dejtingappar som Tinder, Hinge och Badoo. Det visar en mätning från appanalysföretaget Framna, skriver SVT:s Kulturnytt.

I Sverige ligger nöjdheten för dejtingapparna på minus 60. Det kan jämföras med betalappen Swish som ligger på plus 36.

Arvin Razavi jobbar med data på Framna. Han tror att missnöjet beror på att användare upplever att dejtingapparna inte fungerar. I stället för att hitta en partner prioriterar företagen bakom ekonomisk vinst.

– Man dumscrollar mer som ett tidsfördriv.

Mätningen omfattar även Danmark, Polen och Nederländerna. Där ligger missnöjdheten på minus 58 i snitt.