Svenske boxaren Otto Wallin till sjukhus efter knock
Den svenske boxaren Otto Wallin knockades under en match i New York i natt och fick föras till sjukhus.
Med bara sekunder kvar av den sista ronden var Wallin uppträngd i ett hörn av ukrainaren Vladyslav Sirenko, som sänkte svensken med en läskig vänsterkrok.
Enligt hans tränare mår Wallin efter omständigheterna bra. Alla boxare som knockas under en match ska enligt reglerna föras till sjukhus för kontroll.
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