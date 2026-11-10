SVT pausar populära programmet ”Fråga Lund”
SVT pausar sitt populära vetenskapsprogram ”Fråga Lund”, meddelar programledaren Robin Paulsson på Instagram.
”Jag ska erkänna att jag blev lite förvånad”, fortsätter han.
Charles Franz, programchef på SVT, skriver i ett mejl till Expressen att det beror på det stora sparpaket på 355 miljoner kronor som SVT genomfört.
”En paus är en paus, och det är fullt tänkbart att ’Fråga Lund’ kommer tillbaka på SVT i framtiden”, skriver han.
I ”Fråga Lund” ställs vetenskapliga tittarfrågor till experter från Lunds universitet, som förklarar och utför experiment. På senare tid har även kändisgäster bjudits in.
bakgrund
”Fråga Lund”
Wikipedia (sv)
Fråga Lund är ett svenskt TV-format där professorer och andra akademiker, huvudsakligen från Lunds universitet, med varierande expertområden, sitter i en panel inför publik och besvarar vetenskapliga frågor från tittare som skrivit in till programmet. Ibland genomförs fysiska experiment på plats för att bättre förstå saker. Det första programmet sändes 1962 och har sedan visats i flera omgångar fram till 2000 med vissa uppehåll. Mellan 2016 och 2018 sändes programmet med Kristian Luuk som programledare och sedan 2019 med Robin Paulsson som ny programledare. Konceptet används allmänt när forskarpaneler från Lunds universitet svarar på frågor från allmänheten i olika sammanhang.[förklaring behövs]
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