SVT pausar sitt populära vetenskapsprogram ”Fråga Lund”, meddelar programledaren Robin Paulsson på Instagram.

”Jag ska erkänna att jag blev lite förvånad”, fortsätter han.

Charles Franz, programchef på SVT, skriver i ett mejl till Expressen att det beror på det stora sparpaket på 355 miljoner kronor som SVT genomfört.

”En paus är en paus, och det är fullt tänkbart att ’Fråga Lund’ kommer tillbaka på SVT i framtiden”, skriver han.

I ”Fråga Lund” ställs vetenskapliga tittarfrågor till experter från Lunds universitet, som förklarar och utför experiment. På senare tid har även kändisgäster bjudits in.