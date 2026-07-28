SVT satsar på knäpptyst dejtingprogram

Fullständig tystnad – det är kravet i SVT:s nya dejtingserie ”Silent attraction” med Malin Olsson som programledare.

16 deltagare får träffas och bland annat dansa ihop, men har inte möjlighet att diskutera åsikter eller värderingar.

– Vi lever i en tid där människor allt oftare söker sig till dem som tycker och tänker som de själva, säger programchefen Charles Franz i ett pressmeddelande.

Under tiden bildas flera par och målet med serien är att ta reda på om kemi kan väga tyngre än en gemensam världsbild, skriver SVT.