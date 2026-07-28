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Programledaren Malin Olsson. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Nöje & kultur

SVT satsar på knäpptyst dejtingprogram

Av Hannah Gustafsson
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Fullständig tystnad – det är kravet i SVT:s nya dejtingserie ”Silent attraction” med Malin Olsson som programledare.

16 deltagare får träffas och bland annat dansa ihop, men har inte möjlighet att diskutera åsikter eller värderingar.

– Vi lever i en tid där människor allt oftare söker sig till dem som tycker och tänker som de själva, säger programchefen Charles Franz i ett pressmeddelande.

Under tiden bildas flera par och målet med serien är att ta reda på om kemi kan väga tyngre än en gemensam världsbild, skriver SVT.

Deltagarna får också gå på spa tillsammans
pressmeddelande · svtmedia.svt.se
Programmet har premiär den 13 augusti
TT
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