SVT satsar på knäpptyst dejtingprogram
Fullständig tystnad – det är kravet i SVT:s nya dejtingserie ”Silent attraction” med Malin Olsson som programledare.
16 deltagare får träffas och bland annat dansa ihop, men har inte möjlighet att diskutera åsikter eller värderingar.
– Vi lever i en tid där människor allt oftare söker sig till dem som tycker och tänker som de själva, säger programchefen Charles Franz i ett pressmeddelande.
Under tiden bildas flera par och målet med serien är att ta reda på om kemi kan väga tyngre än en gemensam världsbild, skriver SVT.
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