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Halmstad Central. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Tågtrafik ställs in i södra Sverige efter gula varningen

Av Hannah Gustafsson
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Det råder tågstopp på flera håll i landet på grund av höga temperaturer. Det gäller bland annat Kalmar län, Östergötland och Värmland, skriver Trafikverket.

Mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad är det stopp, skriver Jönköpings länstrafik på sin hemsida.

Båda stoppen gäller från lunchtid i dag fram till måndag morgon och baseras på SMHI:s gula varning över området. Alla tåg ska ersättas med bussar, enligt länstrafiken.

Även sträckan mellan Kalmar och Linköping påverkas, skriver Corren.

Jönköpings länstrafik: Trafikläget just nu
www.jlt.se
Tåg och bussar kan bli försenade
Sveriges Television
Även Tjustbanan påverkas
Corren  · Ofta betalvägg
Väntas bli minst 30 grader i flera dagar
radio+text · Sveriges Radio
Kan bli varmaste juni i Jönköping sedan 1947
www.jp.se  · Ofta betalvägg
SMHI:s vädervarningar
www.smhi.se
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