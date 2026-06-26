Tågtrafik ställs in i södra Sverige efter gula varningen

Det råder tågstopp på flera håll i landet på grund av höga temperaturer. Det gäller bland annat Kalmar län, Östergötland och Värmland, skriver Trafikverket.

Mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad är det stopp, skriver Jönköpings länstrafik på sin hemsida.

Båda stoppen gäller från lunchtid i dag fram till måndag morgon och baseras på SMHI:s gula varning över området. Alla tåg ska ersättas med bussar, enligt länstrafiken.

Även sträckan mellan Kalmar och Linköping påverkas, skriver Corren.