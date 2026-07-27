Tandläkaren Karyna var Epsteins flickvän – kan ärva hans förmögenhet
Karyna Shuliak var bara 21 år när hon träffade Jeffrey Epstein för första gången. Flera år senare var hon den sista som han ringde till från häktet innan han tog sitt liv.
The New York Times
Meet the Woman Who Stands to Inherit Much of Jeffrey Epstein’s Fortune
Karyna Shuliak, 37, is a complicated and unusual f…
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