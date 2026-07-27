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Tandläkaren Karyna var Epsteins flickvän – kan ärva hans förmögenhet

An undated image provided by the Department of Justice shows Jeffrey Epstein and Dr. Karyna Shuliak at the Metropolitan Opera in New York. (VIA DEPARTMENT OF JUSTICE / NYT)

Karyna Shuliak var bara 21 år när hon träffade Jeffrey Epstein för första gången. Flera år senare var hon den sista som han ringde till från häktet innan han tog sitt liv.

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The New York Times

Meet the Woman Who Stands to Inherit Much of Jeffrey Epstein’s Fortune

Karyna Shuliak, 37, is a complicated and unusual f…

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