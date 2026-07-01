Tecknen som pekar mot ett Swift-bröllop i New York
New York laddar för bröllopsfeber. Mycket pekar på att popstjärnan Taylor Swift och NFL-proffset Travis Kelce planerar ett flerdagsfirande på Madison Square Garden, skriver The New…
The New York Times
New York Prepares for an Event at Madison Square Garden. Clues Point to You Know Who.
The New York Times has confirmed that Taylor Swift…
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