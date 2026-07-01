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Tecknen som pekar mot ett Swift-bröllop i New York

Taylor Swift embraces Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce after the Chiefs won Super Bowl LVIII against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium in Las Vegas on Feb. 11, 2024. (Doug Mills/The New York Times)

New York laddar för bröllopsfeber. Mycket pekar på att popstjärnan Taylor Swift och NFL-proffset Travis Kelce planerar ett flerdagsfirande på Madison Square Garden, skriver The New…

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The New York Times

New York Prepares for an Event at Madison Square Garden. Clues Point to You Know Who.

The New York Times has confirmed that Taylor Swift…

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