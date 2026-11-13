Flera tittare upplever tekniska problem med SVT Play.

På sajten och i appen visas ett felmeddelande som förklarar att det just nu kan vara svårt att spela upp video.

”Vi beklagar detta och arbetar för en snar lösning”, står det i felmeddelandet.

Enligt sidan Downdetector har över 1 600 användare rapporterat problem med SVT Play under kvällen