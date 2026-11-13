Tekniska problem med SVT play
Flera tittare upplever tekniska problem med SVT Play.
På sajten och i appen visas ett felmeddelande som förklarar att det just nu kan vara svårt att spela upp video.
”Vi beklagar detta och arbetar för en snar lösning”, står det i felmeddelandet.
Enligt sidan Downdetector har över 1 600 användare rapporterat problem med SVT Play under kvällen
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