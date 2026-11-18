”The Boss” styr i Kanadas äldsta nationalpark
I Kanadas äldsta nationalpark finns en kändis vars liv har en hänförd följarskara. Det är grizzlybjörn 122, också känd som ”The Boss”, som härskar i Banff National Park i Alberta,…
The New York Times
A Grizzly Known as ‘the Boss’ Rules Banff Park, and Draws a Crowd
Bear 122 has survived a train, cars and rival bear…
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