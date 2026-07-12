”Hårdare tag mot barn stoppar inte gäng – rekryterar 7-åringar”
Barn används i allt större utsträckning för skjutningar och andra grova brott, samtidigt som flera länder vill sänka straffmyndighetsåldern. I Sverige vill regeringen att 14-åringa…
The Economist
Child suspects are being prosecuted at younger ages
Child suspects are being prosecuted at younger age…
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