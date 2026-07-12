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Perspektiv på världen

”Hårdare tag mot barn stoppar inte gäng – rekryterar 7-åringar”

In England and Wales, where the minimum age of criminal responsibility is just ten, gangs recruit children as young as seven. (Adam Ihse/TT)

Barn används i allt större utsträckning för skjutningar och andra grova brott, samtidigt som flera länder vill sänka straffmyndighetsåldern. I Sverige vill regeringen att 14-åringa…

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The Economist

Child suspects are being prosecuted at younger ages

Child suspects are being prosecuted at younger age…

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