”The Ring”-skådisen Daveigh Chase är död – blev 35

Skådespelerskan Daveigh Chase är död. Hon är främst känd för sin roll som spöket Samara i skräckfilmen ”The Ring”. Chase har också gjort röstroller i ”Lilo & Stitch” och ”Spirited Away”.

Hennes pojkvän Roy Hernandez uppger att Chase drabbats av hjärnhinneinflammation och blodinfektion, något som senare ledde till blodförgiftning.

Daveigh Chase blev 35 år.