”The Ring”-skådisen Daveigh Chase är död – blev 35
Skådespelerskan Daveigh Chase är död. Hon är främst känd för sin roll som spöket Samara i skräckfilmen ”The Ring”. Chase har också gjort röstroller i ”Lilo & Stitch” och ”Spirited Away”.
Hennes pojkvän Roy Hernandez uppger att Chase drabbats av hjärnhinneinflammation och blodinfektion, något som senare ledde till blodförgiftning.
Daveigh Chase blev 35 år.
bakgrund
Daveigh Chase
Wikipedia (sv)
Daveigh Elizabeth Chase, född Daveigh Elizabeth Schwallier den 24 juli 1990 i Las Vegas, Nevada, död 16 juni 2026 i Los Angeles, Kalifornien var en amerikansk skådespelerska och sångare, mest känd för rollen som Samara Morgan i The Ring, Rhonda Volmer i HBO-serien Big Love samt Lilo Pelekai i Lilo & Stitch. Hon är även känd för att spela Samantha Darko i S. Darko.
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