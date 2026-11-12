Tingsrätten slår fast att en då 13-årig pojke är skyldig till masskjutningen i Gävle förra hösten.

Han anses vara skyldig till sex fall av grov misshandel, skriver tingsrätten i sitt beslut. Sex personer träffades av kulorna, men åklagaren ansåg att 28 personer befann sig i allvarlig fara vid händelsen, skriver Gefle Dagblad.

Tingsrätten anser att det inte handlar om mordförsök eftersom man inte har bevisat att pojken hade uppsåt att döda, då han uppgett att han medvetet siktade lågt. Det skriver SVT Gävleborg.

Rättegången mot pojken inleddes i början av oktober. Eftersom han var 13 år vid tillfället kan han inte dömas för brottet. I stället handlade det om en så kallad bevistalan, vilket innebär att han inte kan straffas. Däremot ska han betala skadestånd till de sex personerna.

Pojken har erkänt gärningen som grov misshandel, men nekar till mordförsök.