Tingsrätten: Pojke skyldig till skjutningen i Gävle
Tingsrätten slår fast att en då 13-årig pojke är skyldig till masskjutningen i Gävle förra hösten.
Han anses vara skyldig till sex fall av grov misshandel, skriver tingsrätten i sitt beslut. Sex personer träffades av kulorna, men åklagaren ansåg att 28 personer befann sig i allvarlig fara vid händelsen, skriver Gefle Dagblad.
Tingsrätten anser att det inte handlar om mordförsök eftersom man inte har bevisat att pojken hade uppsåt att döda, då han uppgett att han medvetet siktade lågt. Det skriver SVT Gävleborg.
Rättegången mot pojken inleddes i början av oktober. Eftersom han var 13 år vid tillfället kan han inte dömas för brottet. I stället handlade det om en så kallad bevistalan, vilket innebär att han inte kan straffas. Däremot ska han betala skadestånd till de sex personerna.
Pojken har erkänt gärningen som grov misshandel, men nekar till mordförsök.
Masskjutningen i Gävle — det gäller saken
- Sex unga personer skadades i en skjutning på en bargata i centrala Gävle natten till 4 oktober 2025.
- En då 13-årig pojke misstänks ha utfört dådet och utreds för försök till mord på 28 personer, men kan inte åtalas på grund av sin ålder.
- Vapnet som användes var en polisägd Sig Sauer-pistol som stals ur en polisbil i Bromma 2018 och hittades senare av skolbarn i Uppsala.
- Pojken tros ha fått instruktioner och stöd av personer kopplade till Foxtrotnätverket, men motivet till skjutningen är fortfarande oklart.
- Ingen av de skadade tros ha varit tilltänkt måltavla och rättegången mot pojken inleddes i oktober 2026 genom en bevistalan.