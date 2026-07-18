Tipsen: Lämna bilen, rensa rännor och skydda föremål

Lämna bilen hemma. Det är polisens uppmaning till invånarna i Östergötland som i eftermiddag och i kväll har en orange skyfallsvarning att förhålla sig till. Mellan klockan 15 och 21 väntas det falla mellan 60 och 80 millimeter regn.

– När det kommer mycket regn på en gång är det stor risk för vattenplaning och det kan sluta väldigt illa, säger polisens presstalesperson Martina Gradian till Corren.

I en intervju med TT höjer SMHI:s vakthavande meteorolog Marie Staerk ett varningens finger för att det kan bli ”väldigt besvärligt”. Myndigheten ger flera tips inför ovädret, bland annat att rensa hängrännor och flytta på lösa föremål i hemmet som riskerar att skadas av vatten. Alla tips går att ta del av nedan.