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Bilder från tidigare regnoväder. (TT)
Sommarvädret

Tipsen: Lämna bilen, rensa rännor och skydda föremål

Av Marcus Lindén
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Lämna bilen hemma. Det är polisens uppmaning till invånarna i Östergötland som i eftermiddag och i kväll har en orange skyfallsvarning att förhålla sig till. Mellan klockan 15 och 21 väntas det falla mellan 60 och 80 millimeter regn.

– När det kommer mycket regn på en gång är det stor risk för vattenplaning och det kan sluta väldigt illa, säger polisens presstalesperson Martina Gradian till Corren.

I en intervju med TT höjer SMHI:s vakthavande meteorolog Marie Staerk ett varningens finger för att det kan bli ”väldigt besvärligt”. Myndigheten ger flera tips inför ovädret, bland annat att rensa hängrännor och flytta på lösa föremål i hemmet som riskerar att skadas av vatten. Alla tips går att ta del av nedan.

SMHI:s tips inför skyfallsvarningen

  • Fastigheter kan skadas av översvämningar. Skydda din fastighet och flytta på föremål som riskerar att skadas av vatten.
  • Rensa hängrännor, dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan rinna bort obehindrat.
  • Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av omfattande översvämningar på vägar. Kör inte genom vattensamlingarna.
  • Restider kan bli längre då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten.
  • Det finns risk för förseningar eller inställda avgångar i kollektivtrafiken.
Ta del av alla varningar här
karta · www.smhi.se
Även försäkringsbolaget IF delar med sig av råd för att skydda huset under skyfallen
pressmeddelande · sxxly.mjt.lu
Varningen som är orange gäller för inre och östra Östergötland
Sveriges Television
Polisen inför kvällen: ”Kan sluta illa”
Corren  · Ofta betalvägg
Stora regnmängder väntar på kort tid
TT
Stora lokala variationer förekommer
Expressen
Risk för förseningar och inställda avgångar i kollektivtrafiken
Aftonbladet
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