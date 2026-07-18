Tipsen: Lämna bilen, rensa rännor och skydda föremål
Lämna bilen hemma. Det är polisens uppmaning till invånarna i Östergötland som i eftermiddag och i kväll har en orange skyfallsvarning att förhålla sig till. Mellan klockan 15 och 21 väntas det falla mellan 60 och 80 millimeter regn.
– När det kommer mycket regn på en gång är det stor risk för vattenplaning och det kan sluta väldigt illa, säger polisens presstalesperson Martina Gradian till Corren.
I en intervju med TT höjer SMHI:s vakthavande meteorolog Marie Staerk ett varningens finger för att det kan bli ”väldigt besvärligt”. Myndigheten ger flera tips inför ovädret, bland annat att rensa hängrännor och flytta på lösa föremål i hemmet som riskerar att skadas av vatten. Alla tips går att ta del av nedan.
SMHI:s tips inför skyfallsvarningen
- Fastigheter kan skadas av översvämningar. Skydda din fastighet och flytta på föremål som riskerar att skadas av vatten.
- Rensa hängrännor, dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan rinna bort obehindrat.
- Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av omfattande översvämningar på vägar. Kör inte genom vattensamlingarna.
- Restider kan bli längre då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten.
- Det finns risk för förseningar eller inställda avgångar i kollektivtrafiken.
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