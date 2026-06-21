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”Toy Story”-karaktärerna Bullseye och Jessie. (Pixar /AP/TT / AP)
Nöje & kultur

”Toy Story 5” bidrar till Hollywoods bästa sommar på år

Av Adam Lindh
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”Toy Story 5” har fått en raketstart på biograferna. Under premiärhelgen spelade Disney Pixars animerade film in 160 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,5 miljarder kronor, i Nordamerika, rapporterar CNBC.

Framgången innebär också att Hollywood noterar sin starkaste sommarsäsong, som sträcker sig från 1 maj till 7 september, sedan åren före pandemin. Det skriver New York Times.

Hittills har biobesökare spenderat 1,85 miljarder dollar, motsvarande omkring 17,7 miljarder kronor, på biobiljetter. Under sommarsäsongen 2019 låg motsvarande siffra på 1,87 miljarder dollar.

En stor del av framgången tillskrivs Gen Z, enligt Paul Dergarabedian, chefsanalytiker för marknadstrender på Rentrak.

– Gen Z – som många trodde hade gått förlorad till de små skärmarna, särskilt efter pandemin – har verkligen slutit upp på biograferna den här sommaren, säger han.

Den femte upplagan av ”Toy Story” slår även sin föregångare som drog in 120 miljoner dollar under sin premiärhelg
CNBC
Andra filmer som bidragit till den starka sommaren är ”Djävulen bär Prada 2” och ”Backrooms”
NY Times  · Ofta betalvägg
Den första filmen i ”Toy Story”-sagan kom ut 1995
Bloomberg  · Ofta betalvägg
”Toy Story 5” har dragit in mest debutpengar i år
Variety
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