Tv-serien ”Slow Horses”, som handlar om ett gäng misslyckade agenter, får fortsätta i två säsonger till, rapporterar Variety med hänvisning till Apple TV.

Det trots tidigare rykten om att serien skulle ta slut efter säsong åtta, som nu spelas in i London.

Förutom Gary Oldman är det ännu osäkert vilka skådespelare som återvänder för de kommande säsongerna.