Trots rykten om seriens slut – ”Slow horses” fortsätter
Tv-serien ”Slow Horses”, som handlar om ett gäng misslyckade agenter, får fortsätta i två säsonger till, rapporterar Variety med hänvisning till Apple TV.
Det trots tidigare rykten om att serien skulle ta slut efter säsong åtta, som nu spelas in i London.
Förutom Gary Oldman är det ännu osäkert vilka skådespelare som återvänder för de kommande säsongerna.
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