Efter Demokraternas historiska valseger väntar en ny politisk verklighet i USA. En era som ser ut att kunna präglas av politiska låsningar och maktkamp.

Donald Trump har redan hotat med att bli “Mr Veto” för att stoppa Demokraterna. Samtidigt växer frågan om hur Demokraterna ska förvalta segern och vilka republikaner som får bära hundhuvudet för nederlaget.

Men resultatet får också konsekvenser långt utanför USA gränser. Trump får betydligt svårare att driva igenom sin politik på hemmaplan, men har fortfarande ett stort handlingsutrymme internationellt.

Kommer han nu att rikta blicken ännu mer utåt? Vad händer med USA:s stöd till Ukraina, relationen till Europa och Trumps handelskrig? Och hur kommer den nya maktbalansen i Washington att påverka världspolitiken?

Det finns nu all anledning att följa utvecklingen i USA väldigt noga, också för oss i Sverige.

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