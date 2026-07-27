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Donald Trump skakar hand med Kevin Warsh i maj 2026. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Fed vs inflationen

Trump: ”USA borde ha den lägsta räntan i världen”

Av Magnus Eriksson
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USA:s president Donald Trump uppmanade på måndagen den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, att sänka räntan. Det skriver Reuters.

– Vi borde ha den lägsta räntan i världen, sa Trump till journalister på Air Force One.

Presidenten menar att den nya Fed-chefen Kevin Warsh ”är fantastisk” men att många medlemmar i kommittén som röstar är politiskt motiverade.

Feds nästa besked om styrräntan kommer på onsdag denna vecka.

Trump: ”USA borde betala mycket lägre räntor”
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Fed vs inflationenKevin WarshDonald TrumpFederal ReserveUSAMakroekonomiPenningpolitik