Trump: ”USA borde ha den lägsta räntan i världen”

Donald Trump skakar hand med Kevin Warsh i maj 2026.

USA:s president Donald Trump uppmanade på måndagen den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, att sänka räntan. Det skriver Reuters.

– Vi borde ha den lägsta räntan i världen, sa Trump till journalister på Air Force One.

Presidenten menar att den nya Fed-chefen Kevin Warsh ”är fantastisk” men att många medlemmar i kommittén som röstar är politiskt motiverade.

Feds nästa besked om styrräntan kommer på onsdag denna vecka.