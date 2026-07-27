Trump: ”USA borde ha den lägsta räntan i världen”
USA:s president Donald Trump uppmanade på måndagen den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, att sänka räntan. Det skriver Reuters.
– Vi borde ha den lägsta räntan i världen, sa Trump till journalister på Air Force One.
Presidenten menar att den nya Fed-chefen Kevin Warsh ”är fantastisk” men att många medlemmar i kommittén som röstar är politiskt motiverade.
Feds nästa besked om styrräntan kommer på onsdag denna vecka.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen