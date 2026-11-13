Trump: Vill få Kuba avklarat innan jag lämnar
Donald Trump utesluter inte ett militärt ingripande på Kuba innan han lämnar Vita huset. Det säger presidenten i en intervju med den konservative politiske kommentatorn Hugh Hewitt.
Tillfrågad om ifall han skulle beordra ett militärt ingripande på Kuba om detta krävs så svarar Trump:
– Jag vill få Kuba avklarat innan jag lämnar, ja.
Trumps regering har tidigare skärpt den mångåriga blockaden av önationen genom att stoppa all införsel av bränsle.
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