Trump: Vill få Kuba avklarat innan jag lämnar

Illustrationsbild av ung man i Havanna som fyller på en vattentank.

Donald Trump utesluter inte ett militärt ingripande på Kuba innan han lämnar Vita huset. Det säger presidenten i en intervju med den konservative politiske kommentatorn Hugh Hewitt.

Tillfrågad om ifall han skulle beordra ett militärt ingripande på Kuba om detta krävs så svarar Trump:

– Jag vill få Kuba avklarat innan jag lämnar, ja.

Trumps regering har tidigare skärpt den mångåriga blockaden av önationen genom att stoppa all införsel av bränsle.