Turisterna vill ha tillbaka Nashvilles bisarra karusell

I mer än 20 år har den bisarra hästkarusellen ”Red Grooms Fox Trot” legat nedmonterad och undanstoppad i ett förråd i Nashville i USA. Men nu växer stödet för att få den i bruk igen, rapporterar AP.

När karusellen var i bruk i centrala Nashville blev den aldrig någon större publiksuccé. I dag, när Nashville lockar miljontals turister varje år, har den i stället blivit något av en kultattraktion. Enligt museets chef Ashley Howell är den vanligaste frågan från besökarna var karusellen finns.

Museet har därför sökt samarbete med privata investerare för att finansiera en utbyggnad, restaurera karusellen och sätta den i drift igen.

På karusellen kunde besökarna rida på allt från Davy Crockett brottandes med en björn till ett kvalster.