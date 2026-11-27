Internationellt efterlysta svenskar utlämnas från Irak
Två internationellt efterlysta svenskar kommer att utlämnas från Irak, skriver Åklagarmyndigheten. Männen, som är 20 respektive 21 år gamla, är misstänkta för ”mycket allvarlig brottslighet” i Sverige.
20-åringen misstänks ha rekryterat kriminella till Foxtrot. 21-åringen är i sin tur häktad i sin utevaro för medhjälp till mordet på en man i 45-årsåldern i Skärholmen i maj 2024.
Åklagarmyndigheten beskriver samarbetet med Irak som framgångsrikt.
– Personer som organiserar brott i Sverige från utlandet får det allt svårare att hålla sig undan rättvisan, säger sambandsåklagare Hanna Lemoine.
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