Två internationellt efterlysta svenskar kommer att utlämnas från Irak, skriver Åklagarmyndigheten. Männen, som är 20 respektive 21 år gamla, är misstänkta för ”mycket allvarlig brottslighet” i Sverige.

20-åringen misstänks ha rekryterat kriminella till Foxtrot. 21-åringen är i sin tur häktad i sin utevaro för medhjälp till mordet på en man i 45-årsåldern i Skärholmen i maj 2024.

Åklagarmyndigheten beskriver samarbetet med Irak som framgångsrikt.

– Personer som organiserar brott i Sverige från utlandet får det allt svårare att hålla sig undan rättvisan, säger sambandsåklagare Hanna Lemoine.