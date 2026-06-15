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Polis på plats efter händelsen. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Macheteattacken i Vinterviken

Två döms – högg av handen på 19-åring i Stockholm

Av Anders Hovne
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Två män döms till fängelse i tre och ett halvt respektive sex och ett halvt år för att ha huggit av handen på en 19-årig man i Vinterviken i Stockholm, skriver Aftonbladet.

Polisen misstänker att 19-åringen inte var det tilltänkta offret. I förhör har han vittnat om hur han bad för sitt liv när männen attackerade honom med en machete.

– Jag sa snälla, jag har ingenting med det här att göra. Jag bara snälla, snälla. Man fortsatte hugga mig överallt, säger han.

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TT
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