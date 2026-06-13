Tyra Banks stämmer Netflix för ”Top model”-dokumentär

Programledaren Tyra Banks har lämnat in en stämningsansökan mot Netflix för sin medverkan i dokumentären om ”America’s Next Top Model”, rapporterar NBC News.

Den tidigare ”Top Model”-programledaren hävdar att hon manipulerades att ställa upp i dokumentären och att hennes svar har klippts på ett missvisande sätt. Hon påstår att Netflix endast använde 16 minuter av en intervju som varade i över tre timmar.

I dokumentären ”Reality Check: Inside America’s Next Top Model” riktar tidigare deltagare kritik mot produktionen bakom realityserien. Flera menar att de exploaterades under inspelningarna. Den allvarligaste anklagelsen kommer från en tidigare deltagare som hävdar att produktionen filmade ett sexuellt övergrepp.

Tyra Banks hävdar bland annat att Netflix inte gav en rättvis bild av hennes svar när hon blev tillfrågad om de misstänkta övergreppen.