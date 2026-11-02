Uganda har börjat dra tillbaka trupper från Somalia efter nästan 20 år, rapporterar BBC.

”Ugandas försvarsmakt, UPDF, har med omedelbar verkan inlett tillbakadragandet av de styrkor som är utplacerade i Somalia inom ramen för bilaterala avtal med landets federala regering”, skriver Chris Magezi, talesperson för landets militär, på X.

De militära insatserna inleddes 2007 för att skydda den dåvarande regeringen från attacker från islamistiska militanter kopplade till al-Qaida. Nu ska Uganda dra tillbaka trupperna, som uppskattningsvis ligger mellan 4 500 och 6 000 soldater i omgångar fram till augusti nästa år.

Däremot kommer inte alla trupper att lämna, enligt ett separat säkerhetsavtal mellan länderna ska en del soldater stanna.